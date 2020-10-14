الاتحاد المغاربي يبحث سبل دعم الحوار السياسي الليبي

بحث عضو مجلس النواب أحمد الشارف خلال اتصالٍ هاتفي مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الدكتور الطيب البكوش، سبل دعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والتسوية السياسية للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد “الشارف” على الدور المهم لدول المغرب العربي في إعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة دورها الفاعل في الاتحاد المغاربي.

وأعرب الدكتور “الطيب البكوش” -من جانبه- على دعم الاتحاد لمجلس النواب ودعمه اللامحدود لليبيين للعبور بليبيا إلى بر الأمان، كما أكد “البكوش” على التشاور المستمر بين دول الاتحاد من أجل دعم الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الليبية ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق سلام دائم في ليبيا.

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