ليبيا الان

الاتحاد المغاربي يبحث سبل دعم الحوار السياسي الليبي

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عضو مجلس النواب أحمد الشارف خلال اتصالٍ هاتفي مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الدكتور الطيب البكوش، سبل دعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والتسوية السياسية للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد “الشارف” على الدور المهم لدول المغرب العربي في إعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة دورها الفاعل في الاتحاد المغاربي.

وأعرب الدكتور “الطيب البكوش” -من جانبه- على دعم الاتحاد لمجلس النواب ودعمه اللامحدود لليبيين للعبور بليبيا إلى بر الأمان، كما أكد “البكوش” على التشاور المستمر بين دول الاتحاد من أجل دعم الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الليبية ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق سلام دائم في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك