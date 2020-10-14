“مرونة” تبعث الأمل في الاستفتاء على الدستور

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف، إن اللقاء الذي عُقد بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة كان هدفه الأساسي بحث استكمال باقي مراحل العملية الدستورية والمسار الدستوري.

وأشار كشلاف، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS “، الأربعاء، إلى انعقاد عديد الجلسات التي قُدّمت فيها العديد من المقترحات والآراء خاصة من المجلس الأعلى للدولة بغرض الاتفاق والتركيز على الصيغة النهائية لعملية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية عام 2017.

وأضاف كشلاف أن وفد مجلس النواب تحفّظ على بعض النقاط لكن قبل نهاية الجلسات أبدى الوفد بعض المرونة وطالب بمهلة لإجراء بعض الحوارات المجتمعية على أن يتم استكمال باقي المناقشات في جولة ثانية.

وتابع كشلاف أن هذه الاجتماعات أُنجز فيها أمر أساسي ومهم جدا وهو الاتفاق بين الطرفين على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى المرحلة الدائمة، لافتاً إلى تطور موقف البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وهو أمر ملفت وإيجابي خاصة في تصريح المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز التي أعطت فيه إشارات مهمة جدا بضرورة إيجاد دستور دائم للبلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية وعدم الاحتكام للسلاح وأن تكون هناك قواعد دستورية مستقرة داخل ليبيا.

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