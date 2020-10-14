ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

14 October, 2020

قام قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة ،بمركز بنغازي الطبي ،بإجراء أول عملية زراعة قوقعة ،لطفلة في عمر السنتين ونصف تعاني تشوهات صعبة وكانت الحالة معقدة لديها مشاكل في العصب والقوقعة من الداخل ، حسب تصريح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة الأستاذ الدكتور عقيلة البرعصي

وتابع د. البرعصي ” العملية كانت معقدة وتحتاج الى معدات دقيقة جداً لزراعة القوقعة وبفضل الله وإدارة المركز الطبي تم توفير المعدات اللازمة للبدء في عمليات زراعة القوقعة بشكل أسرع مما توقعت ، حيث تكاثفت الجهود بين إدارة المركز الطبي وبين شركة آلفا التي اوجه لهم الشكر الكبير لتوفيرهم الأدوات اللازمة وحضورهم للعملية وتوفيرهم ، على ضوء ماسبق تم تجهيز الحالة وإجراء الفحوصات لها والقياسات والصور المقطعية وتم تحضير الحالة بشكل جيد جداً ، رغم الظروف الراهنة إلا أنها تكللت بالنجاح

وختم رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة حديثه ” كل الشكر والتقدير للاطقم الطبية والطبية المساعدة والى إدارة المركز الطبي في سرعة الإستجابة لتلبية الأدوات ، وخالص الشكر الى شركة إلفا الطبية على دعمهم وتوفيرهم المعدات اللازمة.