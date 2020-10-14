“المشري” من “مالطا”: ناقشنا سبل “حلحلة الأزمة” والمستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا

زار رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الأربعاء جمهورية مالطا تلبية لدعوة رسمية، وكان برفقته النائب الاول “محمد بقي” و”أحمد الأوجلي” العضو بالمجلس و”نعيمة الحامي” العضو بالمجلس.

ووفقا لبيان “المشري” استهلَّ الزيارةَ بلقاء وزير الخارجية المالطي “افرست بارتولو”بمقر الوزارة، ثم اللقاء برئيس البرلمان المالطي “انجلو فروجيا”في مقر البرلمان، واختتمَ الزيارةَ بلقاء عبر الدائرة المغلقة مع رئيس الجمهورية المالطي “جورج فيلا “.

وتابع البيان: ” تمَّ في هذه اللقاءات مناقشةُ مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومسارات الحوارات المفتوحة وسبل إنجاحها، ودور مالطا في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف” وفق قوله.