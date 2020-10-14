قالن: لن نفقد قوتنا بعد استقالة السراج وسنحافظ على مكاسبنا في ليبيا

قالت الرئاسة التركية إنها ستواصل الحفاظ على مكاسبها في ليبيا، مدعية أن أنقرة عملت مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، وفق اتفاق رسمي أقره الطرفان، وتم تسجيله في الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة لن تفقد قوتها في ليبيا بعد استقالة رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، مشيدا بما سماه التأثر الكبير للسياسة العشائرية في ليبيا.

وأشار قالن، إلى أنه وقت وجود حكومة جديدة، فإن بلاده ستحافظ على ما أحرزته من مكاسب، مشددا على أن أنقرة لا يمكنها عدم الاكتراث لما يحدث في ليبيا.

وكان قالن قد قال في وقت سابق إنه من الممكن أن يستمر المجلس الرئاسي برئاسة السراج في تأدية مهامه الفترة المقبلة لكن بطريقة مختلفة.

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