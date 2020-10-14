لجنة متابعة سير عمل الجامعات تزور جامعة محمد بن علي السنوسي للوقوف على مشكلات العمل

أجرت لجنة متابعة سير عمل الجامعات برئاسة وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي الدكتورة فاطمة عبد الله الغالي، المشكلة بقرار وزير التعليم رقم (285) لسنة 2019 ، زيارة ميدانية لجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية اليوم ، للاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجة سير عمل الجامعة.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية، عقدت اللجنة اجتماع موسع مع رئيس الجامعة الدكتور موسى رجب عبد الشفيع ووكيل الشؤون العلمية والسادة عمداء الكليات وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب، تم خلاله تقديم بيانات عن الكليات والأقسام العلمية والنشاط العلمي للجامعة، وعرض المعوقات التي تواجة سير عمل الجامعة، وفي ختام الاجتماع تم إبداء عدد من الملاحظات والتوصيات التي تهم الجامعة.