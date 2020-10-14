الشارف يبحث مع أمين عام اتحاد المغرب العربي التسوية السياسية في ليبيا

بحث عضو مجلس النواب، أحمد الشارف، خلال اتصال هاتفي مع أمين عام اتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، دعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وسبل التسوية السياسية للأزمة الليبية.

الشارف أكد على الدور المهم لدول المغرب العربي في إعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة دورها الفاعل في الاتحاد.

من جانبه أكد البكوش دعم اتحاد المغرب العربي لمجلس النواب ودعمه اللامحدود لليبيين للعبور إلى بر الأمان، مشيرا إلى أهمية التشاور المستمر بين دول الاتحاد من أجل دعم الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الليبية ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتحقيق سلام دائم.

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