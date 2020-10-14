“يونيسف” تُدخِل نظام “DHIS-2” للقطاع الصحي الليبي

‏شرعت منظمة “يونيسف” بالشراكة مع مركز المعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، سلسلة من ورش العمل لبناء القدرات على نظام المعلومات الصحية بالمناطق “DHIS-2” والتي تستهدف 30 شخصاً من موظفي إدخال البيانات من 26 منشأة صحية في مدينة مصراتة.

وسيعمل النظام على تحسين وتيرة البيانات ودقتها وسيوجه مسؤولي البلديات من خلال لوحات ومخططات وجداول محورية وخرائط مصممة خصيصاً للوضع الصحي.

كما سيسمح البرنامج بتوفر المعلومات الجيدة في الوقت المناسب لصانعي القرار بالاستجابة للاحتياجات الصحية للمرضى.

‏وقالت المنظمة في موقعها المختص بالفرع الليبي إن هذا التعاون يأتي في إطار برنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا وبدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، حيث تدعم يونيسف مراكز المعلومات الصحية لإطلاق نظام المعلومات الصحية للمناطق “DHIS-2” في 670 منشاةً صحية في 24 بلدية في كافة أرجاء ليبيا.

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