منظمات دولية تقف على أوجاع الجنوب الصحية

شهد مركز سبها الطبي اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للإنماء مع إدارة المركز وفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز العزل “البركولي”، لمناقشة المشاكل التي تعاني منها القطاعات الصحية بالمنطقة من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الإحتياطية، بحسب مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية ومنسقة الملف الصحي للمنظمات الدولية بالجنوب الدكتورة راضية الجداوي.

وأضافت الجداوي أن مشكلة الكهرباء والوقود أثرت على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وأدت إلى توقفها التام في بعض المرافق الصحية داخل مدينة سبها ومختلف مناطق الجنوب.

وأوضحت مديرة مكتب المنظمة أنه بناء على التنسيق الذي تم من خلال منظمة الصحة العالمية كان هناك استجابة لبعض المنظمات الدولية من ضمنها صندوق الأمم المتحدة للإنماء لتركيب ألواح طاقة شمسية للمرافق الصحية العاملة في مجابهة جائحة كورونا داخل المنطقة.

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