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الولايات المتحدة تؤكد دعمها لمنتدى الحوار السياسي الليبي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة لمنتدى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماع مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وقالت السفارة في بيان لها إن سفيرها يرحب باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف في التاسع عشر من أكتوبر، مشيرة إلى أنها تبنى على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة، وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح.

وأعرب نورلاند عن ثقته بأن الولايات المتحدة مصطفة إلى جانب الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم هذه الحوارات الليبية الليبية، مشيدا بدور الأطراف الليبية المستعدة لوضع المصلحة الوطنية في مقدمة أجنداتها من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لعثور على خيم فيها نار ويطوف عليها طائفون ـ عليكم بالتحرك بالطائرات بالسلاح الرشاش ـ في صخور حرت ـ ومعهم أصنام وفحم .

    ادعوا علي الشاذلية بالزلازل لين ينزل عليهم سقف ـ هوررنتيا

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