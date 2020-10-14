الأمم المتحدة توزع صدقات على النازحين في العجيلات بدعم من الاتحاد الأوروبي

وزع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا صدقات على عدد من الأسر النازحة من جنوب طرابلس في مدينة العجيلات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إنه تم تقديم 101 حقيبة صحية إلى الأسر تلبية لاحتياجات النساء.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أجرت جولة ميدانية أمس الثلاثاء، في مدينة العجيلات، لمراقبة وتقييم ظروف الأسر النازحة بها، مشيرة إلى ظروف السكن الصعبة التي يعاني منها النازحون.

وأوضحت المفوضية أنها ستعد إحصائية لأعداد العائلات المسجلة، للاستجابة لاحتياجاتهم، مبينة أن جهات أخرى قد انضمت إلى الجولة الميدانية التي أجرتها.

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