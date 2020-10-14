تعرف على فوائد الجزر المذهلة في درء مخاطر فيروس كورونا

أثبت خبراء في مجال التغذية ان الجزر وعصيره بإمكانه رفع مناعة الجسم لدرء خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب خبراء التغذية فان عصير الجزر له فوائد لاتعد ولاتحصى في تعزيز مناعة جسم الإنسان وتحسين صحة العين والجلد، فضلا عن إحتوائه على كثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل يومي .

ويعد عصير الجزر من أكثر المشروبات الصحية والمفيدة لجسم الإنسان كونه منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات وغني بالكالسيوم والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ ، ويوفر أيضا أصباغ كاروتينويدلوتين و زياكسانثين ، التي تعمل كمضادات للأكسدة في جسم الإنسان.

اما المادة الرئيسية في عصير الجزر، هي الكاروتين وهي المسؤولة عن اللون البرتقالي للجزر ، ويحولها الجسم إلى فيتامين أ المضاد للأكسدة.

ويعتبر الجزر وعصيره مساعدا قويا في تعزيز مناعة الجسم اذ يعطي عصير الجزر دفعة قوية لجهاز المناعة، وتعمل كل من الفيتامينات A وC الموجودة في عصير الجزر كمضادات للأكسدة وتحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا العصير مصدرا غنيا بفيتامين B6، الذي يرتبط نقصه أيضًا بضعف المناعة لدى الإنسان.

صحة العين :

عصير الجزر يحتوي على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد العينين ، إذ يحتوي كوب واحد اي مايعادل نحو (250 مل ليتر ) من عصير الجزر على أكثر من 250 في المئة من القيمة اليومية لفيتامين أ، الذي يعد حيويا لصحة العين.

وتربط العديد من الدراسات بين تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على فيتامين أ وانخفاض خطر الإصابة بالعمى وأمراض العيون الأخرى.

مقاوم للسرطان :

دراسات عدة اشارت إلى أن بعض المركبات الموجودة في عصير الجزر قد تحمي من الإصابة بالسرطان. ومن بين هذه المكونات، البولي أسيتيلين ، وبيتا كاروتين، واللوتين، وهي خلاصة ٌ فعالة ضد خلايا سرطان الدم.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن علاج خلايا سرطان الدم بمستخلصات عصير الجزر لمدة 72 ساعة أدى إلى موت الخلايا السرطانية وأوقف دورة نمو الخلايا.

مسيطر جيد على نسبة السكر في الدم :

قد يساعد شرب كميات صغيرة من عصير الجزر في خفض مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران المصابة بداء السكري من النوع الثاني أن عصير الجزر المخمر يقلل من نسبة السكر في الدم.

ويعود السبب في ذلك إلى أنه يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تؤثر على بكتيريا الأمعاء المرتبطة بمرض السكري.

صحة الجلد :

قد تكون العناصر الغذائية الموجودة في عصير الجزر مفيدة ً بشكل خاص لصحة الجلد، إذ يوفر عصير الجزر أكثر من 20 في المئة من العناصر القابلة قابل للذوبان في الماء وهي ضرورية لإنتاج الكولاجين.

معزز جيد لصحة القلب :

قد يساعد عصير الجزر في تقليل عوامل الخطر من الإصابة بأمراض القلب، خصوصا أنه مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو معدن يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم المناسب.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بشرب كوبين اي مايعادل نحو (480 مل) من عصير الجزر يوميا ، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من مضادات الأكسدة في الدم ويقلل من أكسدة الدهون في الدم، التي قد تؤدي إلى أمراض القلب.

يحمي ويعزز من صحة الكبد :

الكاروتينات الموجودة في عصير الجزر تعزز صحة الكبد بحسب المختصين . وتشير العديد من الدراسات إلى أن التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للكاروتينات تحمي من مرض الكبد الدهني.

وفي ظل كل ماذكر يعد الجزر وعصيره من الأغذية التي تحمي من الإصابة بفيروس كورونا أو تقلل من أعراضه لدى من يصاب به .