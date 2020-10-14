تهم فساد تُطيح بمسؤولين جدد

أفاد مصدر لقناة “218”، بأن قسم التحقيقات في مكتب النائب العام أمر، اليوم الأربعاء، بحبس عميد بلدية الخمس، بشير محمد ضو، بتهم فساد.

وأشار المصدر إلى أن ضو متهم بـ”التقصير في حفظ وصون المال العام وإساءة استعمال سلطات وظيفته”.

وكان قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أمر، الأربعاء، بحبس مدير دائرة تشغيل محطات كهرباء المنطقة الوسطى بتهمة إساءة استعمال سلطات وظيفته.

يشار إلى أن النائب العام أمر بتنفيذ عدة اعتقالات واسعة طالت عددا من المسؤولين بحكومة الوفاق على خلفية اتهامات بالاختلاس والتلاعب بالمال العام.

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