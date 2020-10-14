دبلوماسي: تركيا نقلت 4000 مقاتل من ليبيا وسوريا لأذربيجان

تعود أخبار جسر نقل المقاتلين المرتزقة من ليبيا وسوريا إلى أذربيجان إلى الواجهة، حيث نقلت وكالة “آكي” للأنباء عن السفير الأرمني السابق لدى إيطاليا، سرغيس غازاريان، تأكيده أن حوالي 4 آلاف مقاتل مرتزق موالٍ لتركيا من جبهة النصرة ولواء السلطان مراد وصلوا إلى ناغورنو كاراباخ قادمين من ليبيا وسوريا، يقاتلون في الجبهة إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وكان السفير السابق حاضر مع 100 شخص في الاعتصام الذي نظمته الجالية الأرمنية أمام مقر مجلس النواب الإيطالي للمطالبة بوقف ما اعتبره “العدوان التركي الأذربيجاني”، قائلا إن وجود هؤلاء المرتزقة المناهضين للأرمن أمر خطير، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار الوقف الاختياري لأنشطة الحرب الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بسبب وباء كورونا.

وسلّط غازايران الضوء على “خطورة أن تركيا الدولة العضو في الناتو تغذي انتشار الشبكات الإرهابية في منطقة لم تكن موجودة فيها أبدا، بينما تتمتع أذربيجان بمصداقية شريك الطاقة لدى أوروبا وتشهد وجود مقاتلين مرتزقة بالقرب من خطوط نقل الغاز.. واختتم مشددا: “أين مصداقية سياسات بعض الدول الأوروبية؟”.

إلى ذلك أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن مئات المقاتلين السوريين المرتبطين بتركيا انتشروا في كاراباخ وشاركوا في المعارك.

وقال مصدر سوري للصحيفة إن إرسال المقاتلين إلى ليبيا أو أذربيجان أصبح “ظاهرة طبيعية، فلم يعد الناس يهتمون بماذا أو ضد من يقاتلون، إنما يسألون فقط عن المال.. سيذهبون إلى حيث توجد الأموال”.

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