القبض على لص سرق 10 آلاف دينار في شحات

أخبار ليبيا24

ألقى رجال الشرطة بمركز شحات القبض على شخص كان قد سرق 10 آلاف دينار ليبي من سيارة أحد المواطنين لدى تسوقه في سوق “الجمعة” بالمدينة.

وأفاد الإعلام الأمني، بمديرية أمن شحات، اليوم الأربعاء، أن رجال الشرطة، تعرفوا على اللص بعد ورود معلومات أكدتها وحدة التحريات، تفيد بضبط شخص بأحد المراكز المجاورة على ذمة قضية أخرى.

وأضاف، ولكون هذا الشخص من ضمن الأشخاص المشتبه فيهم، وهو مقيم في نطاق دائرة اختصاص المركز، وعقب تقنين الإجراءات والتحقيق معه أقرّ بارتكاب واقعة السرقة، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة للاختصاص.

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