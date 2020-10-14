ليبيا الان

القبض على لص سرق 10 آلاف دينار في شحات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

ألقى رجال الشرطة بمركز شحات القبض على شخص كان قد سرق 10 آلاف دينار ليبي من سيارة أحد المواطنين لدى تسوقه في سوق “الجمعة” بالمدينة.

وأفاد الإعلام الأمني، بمديرية أمن شحات، اليوم الأربعاء، أن رجال الشرطة، تعرفوا على اللص بعد ورود معلومات أكدتها وحدة التحريات، تفيد بضبط شخص بأحد المراكز المجاورة على ذمة قضية أخرى.

وأضاف، ولكون هذا الشخص من ضمن الأشخاص المشتبه فيهم،   وهو مقيم في نطاق دائرة اختصاص المركز، وعقب تقنين الإجراءات والتحقيق معه أقرّ بارتكاب واقعة السرقة، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة للاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك