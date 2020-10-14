الثني يبحث استعدادات وزارة التعليم لبدء العام الدراسي الجديد

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم، آخر مستجدات وزارة التعليم واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم، فوزي بومريز.

الاجتماع ناقش استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد، وآلية توفير كافة المستلزمات والأدوات الصحية الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

كما تم خلاله الاتفاق على عقد اجتماع مع لجنة تطوير التعليم العالي والتعليم العام واللجنة المكلفة بتقديم مقترح لتقديم خطة دراسية بديلة.

من جهة أخرى، وافق الثني على مقترح الوزير بتكليف الهيئة الوطنية للتعليم التقني لتقديم عدد من الدورات الحرفية لعدد من السجناء.

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