الثني يبحث استعدادات وزارة التعليم لبدء العام الدراسي الجديد

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، اليوم، آخر مستجدات وزارة التعليم واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم، فوزي بومريز.
الاجتماع ناقش استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد، وآلية توفير كافة المستلزمات والأدوات الصحية الوقائية لمنع انتشار الفيروس.
كما تم خلاله الاتفاق على عقد اجتماع مع لجنة تطوير التعليم العالي والتعليم العام واللجنة المكلفة بتقديم مقترح لتقديم خطة دراسية بديلة.
من جهة أخرى، وافق الثني على مقترح الوزير بتكليف الهيئة الوطنية للتعليم التقني لتقديم عدد من الدورات الحرفية لعدد من السجناء.
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