داخلية الوفاق تعلن القبض على “البيدجا” بتهمة الاتجار وتهريب البشر

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، القبض على آمر خفر السواحل في المنطقة الغربية، عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ “البيدجا”.

وقالت الوزارة، في بيان، “إن القبض عليه جاء بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه، وذلك بصدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن”.

وأضافت، أن “البيدجا” موجهة ضده -رفقة آخرين- تهمة الضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى تهريب الوقود.

وأفادت، أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني وإبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالة، لافتًا إلى أن البحث لازال جاريًا لازال لضبط وإحضار باقي المتهمين.

و”البيدجا” من مواليد 1990 في مدينة الزاوية، وهو ضابط برتبة ملازم كلفته حكومة الوفاق برئاسة جهاز خفر السواحل في المنطقة الغربية.

وهو مطلوب دولي، وينظر إليه كأحد مهربي البشر في غرب ليبيا، على الرغم من تكليفه من حكومة السراج بتأمين السواحل الليبية، وقد فرضت عليه عقوبات بحسب قرار مجلس الأمن في يونيو 2018 لضلوعه في تجارة البشر عبر الحدود الليبية من أفريقيا إلى أوروبا.

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