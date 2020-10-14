مدير «العالي للقضاء» يستعرض الخطة الدراسية ومناهج التدريب بالمعهد

بحث مدير المعهد العالي للقضاء صباح اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد، والذين تلقوا تدريبات سابقة، طرق التدريس الحديثة وأسس تطوير المناهج التدريبية.

وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، استهل مدير المعهد كلمته بالتأكيد على عزم الوزارة على تمكين المعهد من مباشرة مهامه في التدريب الأساسي والمستمر بعد طول توقف، مؤكدا أن إدارة المعهد تتطلع إلي بداية الدراسة وتطوير أساليب التدريس والتدريب لتواكب الاتجاهات الحديثة في هذا المجال.

وناقش الاجتماع سبل الاستفادة من الدورات التي تلقاها الأساتذة بالخارج في تدريس المواد التدريبية المعتمدة، وتدريب غيرهم من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد على طرق ومناهج التدريس التفاعلية.

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