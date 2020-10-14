ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أجدابيا

أعلنت إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى التابعة لجهاز الحرس البلدي، عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير صالح للاستهلاك الآدمي في مدينة أجدابيا، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالجهاز عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز، إن ذلك جاء من خلال الدوريات الأمنية المتحركة التي شنها الجهاز على عدد من محال بيع الدواجن بالمدينة والتي جرى خلالها ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الجولة الأمنية التفتيشية على محال بيع الدواجن جرت برفقة المفتش الصحي صالح طاهر، مشيرًا إلى أنه جرى حصر الكمية التي جرى ضبطها في محضر وإعدامها بحضور المفتش الصحي.

وطالب مكتب الإعلام بإدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى بجهاز الحرس البلدي المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي منتج غذائي غير صالح للاستهلاك البشري الآدمي من خلال الموقع الرسمي للإدارة أو بالحضور الشخصي إلى المقر.

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