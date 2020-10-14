بني وليد.. انطلاق حملة معا ضد كورونا لذوي الإعاقة

وصل صندوق التضامن الاجتماعي بحملته “معا ضد كورونا” إلى مدينة بني وليد حيث أطلق فرع سوف الجين الحملة تحت شعار “في بيتك خليك ونحنا نجيك” لمساندة فئة ذوي الإعاقة على مستوى البلدية.

الحملة بدأت من أمام مركز سوف الجين للتوحد بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ ومديرية الأمن ومكتب الرعاية الصحية الأولية.

تم خلال هذه الحملة تقديم السلال الغذائية والحفاظات والمواد الوقائية كالكمامات والمعقمات والقفازات وكذلك بعض المواد الكهربائية ومعدات ومستلزمات تخص هذه الشريحة كالكراسي المتحركة والمقاعد الخاصة بذوي الإعاقة الحركية.

وغطت الحملة 22 أسرة خلال اليوم الأول، وتستمر حتى الانتهاء من الأسر المسجلة بهذه الحملة.

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