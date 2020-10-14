النائب العام يواصل إصدار الأوامر للتحقيق مع عدد من المسؤولين

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أمر النائب العام، الأربعاء، بإحالة عدد من الموظفين بوزارة الحكم المحلي بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة، كما أمر بإحالة عدد من مدراء تشغيل محطات الكهرباء بالمنطقة الوسطى بتهمة إساءة استعمال سلطات وظيفية.

وأفاد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، إن أحال عدد من المسؤولين إلى محكمة باب بن غشير للتحقيق معهم بتهمة استغلال الوظيفة وإساءة استعمالها لنفع الغير والإضرار بآخرين.

وأوضح، أن المسؤولين المُحالين للتحقيق هم، عميد بلدية جنزور ومشرفي محطات كهرباء الحرشة والزاوية والخمس ومدير إدارة محطات الوسطى.

كما أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أمرًا بحبس عميد بلدية الخمس بتهمة التقصير في حفظ المال العام وإساءة استعمال سلطات وظيفته.

وسبق للنائب العام، أن أصدر أوامر مماثلة لعدد من المسؤولين والموظفين بالجهات التابعة لحكومة الوفاق للتحقيق معهم بتهم مماثلة.

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