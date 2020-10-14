انفجار لغم أرضي في ثلاثة فنيين بالكهرباء بعين زارة

أفاد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري بإصابة ثلاثة فنيين تابعين لإدارة التركيبات بالشركة إثر انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة.

وأضاف “التكوري”، في تصريحات متلفزة، أن المصابين الثلاثة كانوا يعملون على إرجاع الكهرباء بمنطقة عين زارة، مشيرا إلى أنه تم نقلهم على عجل لتلقي العلاج بإحدى المصحات الخاصة.

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء «طرابلس»، اليوم الأربعاء، وقوع حادثة سطو جديدة على كابلات الكهرباء بمنطقة المشعوب.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن مجهولون سرقوا 750 متر من أسلاك خط كهرباء التنمية بمنطقة المشعوب بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب.

وأوضح البيان، أن ذلك الحادث تسبب في فقد تغذية 120 محولا، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل والمزارع.

وشهدت الفترة الأخيرة ازديادا في وقائع سرقة أسلاك الكهرباء، إذ سرقت 1650 مترا من أسلاك خط كهرباء ضغط عالٍ في منطقة الشرفة بدائرة توزيع الساحل، بإدارة توزيع المرقب، الإثنين الماضي، وأعلنت أيضًا سرقة أسلاك ضغط عالي الأربعاء الماضي، مسافة 1100 متر على خط المشروع القديم المغذي لعدد من المزارع.

وأوضحت الشركة أنه تم سرقة أيضا أسلاك ضغط منخفض مسافة 1800 متر ليلة الأربعاء على المحطة الأرضية فرحات، مشيرة إلى أن هذا الخط يغذي عدد من المزارع بمنطقة المشروع القديم بدائرة توزيع كعام، مما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وأطلقت شركة الكهرباء تحذيرا من «ازدياد أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها خلال الفترة الأخيرة، وفي أكثر من منطقة»، مضيفة أن تلك الوقائع «تتسبب في قطع التيار عن أحياء بأكملها، وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة».