السلاك: الحوار الليبي شهد نقاشات بناءة في القاهرة لحل الخلافات وهناك تحفظات على مسودة الدستور الحالية

قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الأربعاء، إن هناك نقاشات بناءة تمت بين طرفي الحوار الليبي في القاهرة تخللتها بعض الخلافات التي تم تجاوزها ليتم إصدار البيان.

وأضاف أن أبرز الخلافات كانت حول إجراء استفتاء الدستور في الوقت الحالي في ظل وجود تحفظات على المسودة الخاصة به لأن هناك من يرها معيبة، وأن تيار الإسلام السياسي تدخل في بلورة مسودة الدستور، وأن الدستور لا يتناول المركزية بشكل واضح.

وأوضح السلاك أن مسودة الدستور لا تشير إلى الديمقراطية بشكل واضح حيث تم استخدام تعبير التداول السلمي للسلطة دون توضيح آلية هذا التداول وهي الانتخابات.

ودعا السلاك إلى الذهاب للتفاهم حول قاعدة دستورية والتوافق حولها بين جميع الأطراف والانطلاق منها نحو انتخابات برلمانية ورئاسية لحين استقرار الوضع، مؤكدا أن هناك تحفظات في كل ليبيا على مسودة الدستور الحالية.

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