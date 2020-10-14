إذا لم يوجد حل توافقي شعبي.. تبون يحذّر من صومال أو سوريا جديدة في ليبيا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن كل الحلول التي قدّمت للأزمة الليبية خلال السنوات التسع الماضية كانت مجتزأة مشبها الوضع في ليبيا بما يقع في سوريا تلميحا للتدخلات الخارجية التي عقدت الأوضاع.

وحذّر تبون خلال زيارة غير معلنة له إلى مقر وزارة الدفاع يوم السبت الماضي نشرت خطابها الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، من “أي انزلاق بين القبائل الليبية، وهو ما قد يحول ليبيا إلى صومال جديد على أبواب البحر المتوسط”.

وشبّه الرئيس الجزائري ليبيا اليوم بـ”الجسد الذي تفشى فيه مرض السرطان ويعالج بالمهدئات”، قائلا إن “نداء الجزائر بدأ يُسمع لدى الكبار، وهو الرجوع إلى الشرعية الشعبية”.

وأضاف أن “التهديدات لا تزال موجودة، وتحدثنا عنها صراحة في مؤتمر برلين، إنه إذا لم يوجد حل توافقي شعبي في ليبيا، فإن المنطقة تتجه لكارثة تشبه كارثة سوريا”.