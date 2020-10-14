وزير تعليم الحكومة الليبية يحدد موعد اعتماد نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية

أخبار ليبيا24

حدد، وزير التعليم بالحكومة الليبية، الدكتور فوزري بومريز، في اجتماع مع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، عن موعد اعتماد نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وأوضح بومريز، أن اعتماد نتائج الإعدادية سيكون يوم غد الخميس، فيما سيتم اعتماد نتائج شهادة الثانوية العامة الأسبوع المقبل.

وناقش رئيس الحكومة الليبية، مع وزير التعليم، آخر مستجدات الوزارة واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتناول الاجتماع، آلية توفير كافة المستلزمات والأدوات الصحية التي تستخدم في التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا.

وجرى، خلال الاجتماع، الاتفاق على عقد اجتماع مع لجنة تطوير التعليم العالي والتعليم العام واللجنة المكلفة بتقديم مقترح لتقديم خطة دراسية بديلة.

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