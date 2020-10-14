الميهوب: مجلس الدولة قفز على المشهد السياسي مستغلا إقرار المجتمع الدولي لاتفاق الصخيرات

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، الأربعاء، إن الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب وما يسمي بمجلس الدولة في القاهرة يعتبر اجتماعات دورية، مضيفا أن مخرجات الحوار سترفع إلى ما وصفه بـ الباب العالي في إسطنبول والدوحة من طرف ما يسمى بمجلس الدولة لإبداء الرأي النهائي في المخرجات.

وأضاف الميهوب في تصريحات إعلامية، أن المفاوضات في ظل سيطرة تيار الإسلام السياسي على مفاصل الدولة بغرب البلاد لن تؤدي إلى نتيجة أو سلام.

وأكد الميهوب أن التيار الإسلامي يعمل على المماطلة لأكثر وقت ممكن من أجل تثبيت الاستعمار في ليبيا، لافتا إلى أن عامل الثقة بين وفدي مجلس النواب وما يسمي بمجلس الدولة غير موجود.

وأشار الميهوب إلى أن أي تفاهمات أو نتيجة سيرفعها وفد ما يسمى بمجلس الدولة إلى من وصفهم بأسيادهم في قطر وتركيا ستكون معروفة بعدم قبول أي حل سياسي في ليبيا، مضيفا أن قطر وتركيا تحاولان إطالة أمد الأزمة الليبية لنهب ثروات البلاد.

وأوضح الميهوب أنه غير معترف بوجود كيان يدعي مجلس الدولة، مؤكدا أن ما يسمى بمجلس الدولة قد اغتصب السلطة واحتكرها في طرابلس واستغل إقرار المجتمع الدولي لاتفاق الصخيرات وقفز على المشهد السياسي.

وأضاف الميهوب أن مجلس الدولة كيان غير قانوني وغير دستوري وغير شرعي، مشيرا إلى أنه غير معترف بالتحاور مع ما يسمى بمجلس الدولة.

وقال الميهوب إن الدستور الحالي سبق وأن تم رفضه من الليبيين لوجود بعض المواد التي تمكن جماعة التيار الإسلام السياسي من السيطرة على مفاصل الدولة، بالإضافة إلى بعض المواد التي وضعت خصيصًا لاستهداف الجيش لابعاده عن المشهد وتفكيكه واستبداله بمرتزقة أو جماعات ضالة أو عناصر داعش الموجودة ببعض المناطق غرب البلاد.

وأكد الميهوب على أنه يجب ان يتم توافق اللليبين على الدستور من أجل حفظ حق كل ليبي سواء في ثرواته أو في أمنه أو رقعته الجغرافية.

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