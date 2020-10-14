سيالة يعرب عن قلقه من توقيع عقوبات بعد تأخر الوفاق في تسديد مساهمة ليبيا بالاتحاد الإفريقي

أعرب وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الطاهر سيالة، عن قلقه حيال مذكرة مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تدعو إلى توقيع عقوبات على ليبيا، بعد تأخر حكومة الوفاق في سداد مساهمات ليبيا في ميزانية الاتحاد الإفريقي عن العام الجاري، 2020.

وقال سيالة في كلمته عبر الدوائر المغلقة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إن خارجية الوفاق لم تتسلم مقرر اللجنة الوزارية المعنية بتقدير الأنصبة والمساهمات، التي حددت بموجبه تاريخ السداد.

وأضاف سيالة أن المدة بين تاريخ الإبلاغ وآخر موعد للسداد قصيرة للغاية، مؤكدًا على العمل على سداد المساهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية.

وطالب سيالة، بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2021م، بحيث تكون تقشفية، وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية، التي تأثرت بشكل بالغ بفيروس كورونا.

وألمح سيالة، إلى أنه يمكن تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة بعد تجاوز الجائحة بسلام، مؤكدًا ضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد.

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