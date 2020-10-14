الجرندي يطالب الدول الإفريقية بدعم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية

طالب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الأربعاء، الدول الإفريقية بالعمل على مواصلة دعم الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن أمن وأستقرار ليبيا يساهم فى إحلال السلم في المنطقة وفي القارة الإفريقية.

وقال الجرندي في كلمة له عبر الدائرة المغلقة خلال فعاليات الدورة 37 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الإفريقي إن بلاده تدعم ضرورة التوصل لحل سياسي ليبي- ليبيا من أجل التوصل لحل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأكد الجرندي أن تونس ملتزمة بالعمل الإفريقي المشترك وبمشاريع الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق السلم في القارة السمراء.

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