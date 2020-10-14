شكري والصفدي يشددان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحفظ ليبيا وأمنها ودول الجوار

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على أهمية التوصل إلى حل سياسي يحفظ ليبيا وأمنها ودول الجوار.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، التقى خلاله مع نظيريه المصري سامح شكري، والعراقي فؤاد حسين، إن مصر تلعب دورا بارزا فيما يتعلق بالأزمة الليبية، متمثلا في استضافتها اجتماعات الغردقة، ثم اجتماعات المسار الدستوري.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر تعمل على التوصل إلى تسوية سياسية وتوافق ليبي- ليبي، وخريطة طريق للمستقبل من أجل مصلحة البلاد، ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها.

كما أشار شكري، إلى أطراف إقليمية تسعى لزعزعة الاستقرار في ليبيا، والدفع بعناصر تخريبية إلى هناك، مشددًا على وجود موقف دولي حازم لمواجهتها.

ودعا شكري الأطراف الليبية إلى السعي للوصول إلى حل سياسي، بعيداً عن الصراع العسكري، مما يسهم في رسم خريطة طريق للمستقبل، ويؤدي إلى إجراء انتخابات مرة أخرى، يعبّر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته، ويعيد استقرار الأوضاع هناك.

وكانت فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا قد اختتمت أمس الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وعقد خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.

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