ليبيا الان

مصطفى عبد الجليل يعترف: تسلمت «هبة» من قطر بـ 100 ألف دولار

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعترف رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، الذي تأسس بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، بتسلمه 100 ألف دولار من قطر.

وقال “عبد الجليل”، في مداخلة على قناة “218 الليبية”، مساء الأربعاء، والذي كان على هامش فضيحة رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ودورها في دعم الإخوان المسلمين، أثناء أحداث 2011 في ليبيا، والانقلاب على نظام العقيد معمر القذافي.

وفي معرض حديثه عن دور قطر في الأحداث التي شهدتها بلاده، قال مصطفى عبد الجليل، إن المسؤولين القطريين، وهبوه 100 ألف دولار، هدية، في إطار “عُرف دبلوماسي” حسب قوله.

ويبدو أن الهدية كانت كما قال مقدم البرنامج، “شراء مواقف وكسب شخصيات مؤيدة للنظام القطري” بعد سقوط النظام، حسب قناة “218” الليبية.

الوسوم

مصطفى عبد الجليل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وما خفى كان اعظم فاموال امير قطر القذر افسدت بلاتر ملك الكورة وباع لقطر تنظيم بطولة كأس العالم وتتصور نملة قطر انها تستطيع شراء كل شئ ولا يستجيب لها الا حثالة المجتمعات من اصحاب النفوس الخربة والله لا يحب الفساد

    رد

  • صواعق الرعد ـ تضرب مطارات ومحركات ـ وقواعد حديدية وحجارة وبحار وجبال ـ…., كما ومتى وأين يشاء خالق الرعد والصواعق ـ وما دعاء الفاسقين إلا في ضلال بعيد ———————————————————————👇
    basaer-online.com/wp-content/uploads/fly-images/29346/salaf-1091×520-c.jpg

    رد