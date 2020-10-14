مصطفى عبد الجليل يعترف: تسلمت «هبة» من قطر بـ 100 ألف دولار

اعترف رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، الذي تأسس بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، بتسلمه 100 ألف دولار من قطر.

وقال “عبد الجليل”، في مداخلة على قناة “218 الليبية”، مساء الأربعاء، والذي كان على هامش فضيحة رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ودورها في دعم الإخوان المسلمين، أثناء أحداث 2011 في ليبيا، والانقلاب على نظام العقيد معمر القذافي.

وفي معرض حديثه عن دور قطر في الأحداث التي شهدتها بلاده، قال مصطفى عبد الجليل، إن المسؤولين القطريين، وهبوه 100 ألف دولار، هدية، في إطار “عُرف دبلوماسي” حسب قوله.

ويبدو أن الهدية كانت كما قال مقدم البرنامج، “شراء مواقف وكسب شخصيات مؤيدة للنظام القطري” بعد سقوط النظام، حسب قناة “218” الليبية.