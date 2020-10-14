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وفاة عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا بسرت عبد القادر العماري

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت محمد الأميل وفاة المستشار عبد القادر العماري عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا مصابا بالوباء.

وأوضح الأميل في تصريح إعلامي أن العماري كان نزيلا بقسم العزل بالمستشفى بسبب أعراض مرضية بالوباء وكانت نتيجة PCR موجبة وكان يعاني من أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر وبعض المشاكل الصحية وان حالته الصحية كانت غير مستقرة وتحت جهاز التنفس الصناعي وفريق طبي للغرض. 

يشار إلى أن عبد القادر العماري البالغ من العمر قرابة 67 عاما قد تقلد مناصب عدة فى قطاع الصحة منها أمين للجنة الشعبية للصحة بسرت لسنوات وبعدها مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي لأكثر من 7 سنوات ومستشارا ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية بمستشفى ابن سينا بالمستشفى وعضو للجنة الطبية ورئيسا للجنة المتابعة في مكافحة كورونا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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