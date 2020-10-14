الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بالقبض على “البيدجا” وتدعو لمحاربة الجريمة المنظمة

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ليلة الخميس، بإلقاء القبض على المدعو عبد الرحمن ميلاد المعروف بالبيدجا المتهم بالمتاجرة بالبشر.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن إلقاء القبض على البيدجا يأتي تنفيذاً لأوامر الضبط والاحضار الصادرة عن مكتب النائب العام ، ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولى .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أهمية محاربة عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وفي مقدمتها

جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، داعية إلى ضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وإنهاء الفوضي الأمنية والإفلات من العقاب، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على الارضي الليبية وحماية ممتلكاتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24