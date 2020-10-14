المخابرات البريطانية : تهديدات التجسس التي تشكلها الصين وروسيا تزداد حدة وتعقيدا

اعتبر كين ماكالوم رئيس جهاز المخابرات البريطانية الداخلية الجديد، أن تهديدات التجسس التي تشكلها الصين وروسيا على المملكة المتحدة تزداد حدة وتعقيدًا.

وأضاف ماكلوم أن التهديد الإرهابي من داعش واليمين المتطرف يستمر على نطاق واسع.

وفي خطابه الأول بصفته المدير العام لوكالة التجسس المحلية، ركز كين ماكالوم على المخاطر من الدول المعادية، بما في ذلك تقويض “نزاهة البحوث البريطانية” بشأن لقاح لفيروس كورونا.

وقال إن المملكة المتحدة واجهت تهديدات “تصل إلى وتشمل الاغتيالات، تهديدات للاقتصاد البريطاني وبحثها الأكاديمي وبنيتها التحتية .

وأضاف ماكالوم أن التهديد من اليمين المتطرف كان “يتصاعد للأسف” وهناك مخاوف خاصة من أن الشباب ينجذبون إلى التفكير اليميني المتطرف – على الرغم من أنه على عكس الإرهاب الدينى، ظلت الحركة مجزأة مع عدم وجود مجموعة موحدة للتركيز على المؤامرات الإرهابية .

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