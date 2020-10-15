عقيلة صالح يؤكد أهمية القضاء في ليبيا واستقلاليته بعيداً عن التجاذبات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء الهيئات القضائية، القضايا المتعلقة بعمل الهيئات القضائية وتطوير عملها بما يخدم كافة الليبيين.

وأكد صالح خلال اللقاء، على أهمية دور القضاء في البلاد واستقلاليته بعيداً عن أي تجاذبات وبقاء المؤسسة القضائية موحدة وممثلة لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن، وأثنى على حفاظ العاملين في المؤسسات القضائية على الدور الوطني الهام .

كما تناول اللقاء مناقشة مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية ودوره الوطني الهام للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وفق ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم.

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