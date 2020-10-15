الصحة العالمية: تفعيل شبكة المنسقين الميدانيين في جميع أنحاء ليبيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عن تفعيل شبكة المنسقين الميدانيين للمنظمة في جميع أنحاء البلاد.

وأكد مكتب المنظمة في ليبيا، أن الوجود اليومي على الأرض أمر ضروري للمنظمة في البلاد، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأربعاء.

وأجرى فريق المنظمة جولة عمل ليوم واحد في بلدية قصر الاخيار بمنطقة المرقب، وزيارة إلى مركز العمارين للرعاية الصحية الأولية، ومركز الثمانين للرعاية الصحية الأولية، ومركز عزل مصابي كورونا.

وعقد مكتب المنظمة، اجتماعات مع مديري مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومدير إدارة الأدوية والمعدات، وأعضاء فرق الاستجابة السريعة، ومسؤول التطعيمات، ومدير الخدمات الطبية في البلدية، والأطباء المناوبين وإدارة مركز العزل المحلي.

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