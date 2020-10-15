عضو مجلس النواب عن رقدالين يتهم «أبوسهمين» بسرقة مقعد لهم في البرلمان

وجه عضو مجلس النواب عن رقدالين ميلود الأسود الاتهام إلى نوري ابوسهمين رئيس تيار «يا بلادي»، بـ«نهب» مقعد المدينة في انتخابات مجلس النواب الحالي.

وقال “الأسود”، عبر حسابه على فيسبوك، «أنه بمناسبة استعدادات “تيار يابلادي” لفتح فرع برقدالين، ومع ترحيبنا بكل حراك مدني، نحتاج توضيحا من رئيس التيار حول مقعد المدينة بانتخابات مجلس النواب وكيف نهب نصفه».

وأضاف، «أن السيد نوري ابوسهمين رئيس التيار هو نفسه رئيس المؤتمر الوطني في 2014 وهو من وقع على القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخابات مجلس النواب»، موضحا «هذا القانون صدر بناء على ما اتفق عليه في جلسة المؤتمر الوطنى العادية التي عقدت بتاريخ 3032014».

وتابع «أن ما اتفق عليه بتلك الجلسة كان إجراء انتخابات مجلس النواب وفق نفس التوزيع الجغرافي للمقاعد التي تم بها انتخابات المؤتمر الوطني»، لافتا إلى أنه أنه في انتخابات المؤتمر الوطني كان لرقدالين مقعد مستقل، بما يعنى بناء على ما أقر بتلك الجلسة أنه من المفترض أن يصدر القانون بنفس الشيء.

وأكد أنه تفاجاء بصدور القانون لاحقاء وتحول مقعد رقدالين الى نصف مقعد، ما يعني أن القانون صدر بالمخالفة لقرار قاعة المؤتمر الوطني، حيث اتجه وفد من أعيان المدينة لمقابلة رئيس المؤتمر الوطني ومقابلة رئيس اللجنة التشريعية السيد عمر أبوليفة، مضيفا أن رئيس المؤتمر الوطني تهرب من الإجابة وأجاب أبوليفة بكلام غير قانوني مبررا فعلته بكلام واهٍ بأن تعليمات الرئيس واضحه ولن أزيد الوصف، على حد قوله.

وواصل أن محضر تلك الجلسة اختفى إلى اليوم، ورغم كل الجهود لم نجده ولن نجده كي لا ترفع قضية، موجها حديثه إلى “ابوسهمين”، قائلا: «قبل فتح فرع للتيار برقدالين وحتى يثق من يدعمك من أهل المدينة بأنك مؤتمن على مصالحهم، هناك بعض الأسئلة تحتاج إجابة»، متسائلا: «لماذا لم يصدر القانون مطابقا لقرار القاعة، ولماذا تحول مقعد رقدالين الى نصف».