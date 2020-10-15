النمروش: طلبت إعداد تقرير مفصل عن الأحداث التي وقعت في طرابلس

قال وزير الدفاع في حكومة “الوفاق” صلاح النمروش إنه أصدر تعليماته بعودة ما وصفها بالتشكيلات والكتائب المسلحه التابعة لوزارته إلى مقراتها فوراً، على حد زعمه.

وادعى النمروش في تصريحات نشرتها قناة ليبيا الأحرار الموالية للمليشيات المسلحة، أنه أعطى تعليماته للمدعي العسكري العام في طرابلس خالد سليمان بإعداد تقرير مفصل عن الأحداث التي جرت داخل العاصمة طرابلس أمس الأربعاء.

واندلعت مواجهات مسلحة بين المليشيات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس على خلفية القبض على المطلوب دوليا عبد الرحمن البيدجا رئيس (ما يدعى) جهاز خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن القبض على “البيدجا” جاء بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه.

وأشار بيان لـ”داخلية الوفاق” أمس الأربعاء إلى صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية بحق “البيدجا” بناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، وذلك لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

ويعد البيدجا أحد قادة مليشيا الزاوية التي خرجت ضد باشاغا في أغسطس الماضي، وحمت تظاهرات مطالبة بإقالته، قبل أن يتطور الخلاف بين باشاغا والسراج الذي قرر إيقافه عن العمل وتراجع بعدها بأيام ليعيده إلى موقعه مرة أخرى.