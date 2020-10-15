سفير سابق يؤكد نقل تركيا 4 آلاف مرتزق من ليبيا إلى القتال في ناغورنو قره باخ

أكد السفير الأرميني السابق لدى إيطاليا سرغيس غازاريان أمس الأربعاء، أن تركيا نقلت 4000 آلاف مرتزق من ليبيا إلى إقليم ناغورنو قره باخ.

وأوضح غازاريان أن المرتزقة الموالين لتركيا هم من جبهة النصرة ولواء السلطان مراد وقد وصلوا للقتال في الجبهة إلى جانب القوات الآذرية.

وبين السفير السابق أن وجود هؤلاء المرتزقة المناهضين للأرمن أمر خطير، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار الوقف الاختياري لأنشطة الحرب الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بسبب وباء كورونا.

وسلّط غازايران الضوء على خطورة أن تركيا الدولة العضو في الناتو تغذي انتشار الشبكات الإرهابية في منطقة لم تكن موجودة فيها أبدا، بينما تتمتع أذربيجان بمصداقية شريك الطاقة لدى أوروبا وتشهد وجود مقاتلين مرتزقة بالقرب من خطوط نقل الغاز.

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