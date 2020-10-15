تبون: يجب إطفاء النار في ليبيا عبر انتخابات تشريعية يشارك فيها كل أبناء الشعب

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، أن كل الحلول التي قدمت للأزمة الليبية مجتزأة.

ونقلت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الأربعاء عن تبون قوله إن كل الحلول التي قدمت للأزمة الليبية خلال السنوات التسع الماضية بعد انهيار البلاد ومؤسساتها، كانت مجتزأة.

وأضاف تبون أن ليبيا كـالجسد الذي تفشى فيه مرض السرطان ويعالج بالمهدئات”، مشيرا إلى أن الدول الكبرى بدأت تسمع طلب الجزائر بالرجوع إلى الشرعية الشعبية.

وأوضح الرئيس الجزائري أن التهديدات لا تزال موجودة وقد تم الحديث عنها صراحة في مؤتمر برلين مشددا على أن عدم وجود حل شعبي توافقي في ليبيا سيجعل المنطقة تتجه لكارثة تشبه كارثة سوريا.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الصراع في ليبيا، بين القوى الكبرى، وأن القوى نفسها هي التي تتصارع في سوريا.

ولفت تبون إلى أن أي انزلاق بين الليبيين والقبائل الليبية، جدير بأن يحول ليبيا إلى صومال جديد على أبواب البحر المتوسط، داعيا إلى ضرورة الإسراع في إطفاء النار في ليبيا ووقف النزيف عن طريق انتخابات تشريعية يشارك فيها كل الشعب الليبي.

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