النمروش يأمر المدعي العسكري بإعداد تقرير حول الأحداث التي أعقبت اعتقال “البيدجا” في طرابلس

أكد وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الخميس، أنه أمر المدعي العسكري العام التابع لحكومة الوفاق خالد سليمان بإعداد تقرير مفصل عن الأحداث التي جرت في طرابلس أمس الأربعاء عقب اعتقال على عبدالرحمن ميلاد المعروف بالبيدجا المتهم بالمتاجرة بالبشر.

وأوضح النمروش أنه أصدر تعليماته بعودة ما وصفها بالتشكيلات والكتائب المسلحة التابعة لوزارته إلى مقراتها فورا.

واندلعت مواجهات مسلحة بين المليشيات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس على خلفية القبض على البيدجا فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن القبض على “البيدجا” جاء بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه.

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