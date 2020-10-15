الأمم المتحدة: الوضع “الهش” في ليبيا يندر بـ”كارثة إنسانية”

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن قلقه إزاء الوضع الذي وصفه بالهش والكارثة الإنسانية المحتملة في ليبيا، في حال تطور التصعيد الحالي والتعبئة حول سرت إلى عمليات عسكرية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، نقلا عن المكتب الأممي، “إن حياة أكثر من 125 ألف شخص في سرت وما حولها في خطر كبير”.

وأشار دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، “إلى ازدياد حالات الإصابة بـمرض كـوفيد-19 بشكل كبير في جميع أنحاء ليبيا، حيث تم تأكيد ما يقرب من 45 ألف حالة إصابة و656 حالة وفاة، حتى تاريخ يوم أمس الثلاثاء”.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، “إن النظم الصحية تأثرت بإغلاق المرافق الصحية، بسبب نقص الموارد وإصابة الموظفين بالمرض. إضافة إلى ذلك، أثر نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي على أداء الخدمات الصحية”، بحسب ما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة الرسمي.

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