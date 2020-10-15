عاجل ليبيا الان

الكرملين: بوتين وأردوغان تبادلا وجهات النظر حول الملف الليبي

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد الكرملين الروسي  اليوم الخميس أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الملف الليبي.

وأوصح الكرملين في بيان له أن بوتين أشاد ، بالتنسيق الفعال بين روسيا وتركيا بشأن الملفين السوري والليبي.

وأضاف البيان أن التنسيق بين البلدين يهدف إلى استقرار الاوضاع ودفعها نحو المسار السياسية والدبلوماسي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد أن هناك  تنسيقًا بين بلاده وتركيا في الشأن الليبي، رغم عدم التوافق مع المواقف التركية بشأن قره باخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك