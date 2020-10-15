الكرملين: بوتين وأردوغان تبادلا وجهات النظر حول الملف الليبي

أكد الكرملين الروسي اليوم الخميس أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الملف الليبي.

وأوصح الكرملين في بيان له أن بوتين أشاد ، بالتنسيق الفعال بين روسيا وتركيا بشأن الملفين السوري والليبي.

وأضاف البيان أن التنسيق بين البلدين يهدف إلى استقرار الاوضاع ودفعها نحو المسار السياسية والدبلوماسي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد أن هناك تنسيقًا بين بلاده وتركيا في الشأن الليبي، رغم عدم التوافق مع المواقف التركية بشأن قره باخ.

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