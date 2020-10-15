إصابة مهندس وفني وسائق بالعامة للكهرباء نتيجة لانفجار لغم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تعرض مهندس وفني وسائق تابعين لإدارة التركيبات بالإدارة العامة للتوزيع، لإنفجار لغم أثناء تأديتهم لعملهم بترجيع الكهرباء في منطقة عين زارة، وعلى الفور تم نقلهم لمصحة الرويال.

وأوضحت الشركة، أن المدير العام إبراهيم الفلاح، قام بزيارة إلى مصحة الرويال للاطمئنان، على صحة المهندس محمود أبوقرين والفني عبدالفتاح البوعيشي والسائق رياض محمد علي، رافقه في الزيارة مستشار المدير العام المهندس الصديق الجدايمي ومدير إدارة توزيع طرابلس المهندس عبدالله حموده ومدير إدارة التركيبات العامة المهندس محمد كركاره ومدير إدارة الخدمات الصحية الدكتور عبد الحفيظ البخاري.

وأكّد الأطباء المختصون للمدير العام ومرافقيه، بأن صحتهم جيدة، وبأن المهندس محمود ابوقرين أصيب بكسر في القدم، والفني عبدالفتاح البوعيشي أصيب برضوض في القدم، والسائق محمد ابوقرين بكسر في اليد.

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