السفارة الفرنسية ترحب بالقبض على “البيدجا”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا، بالقبض على المدعو عبدالرحمن سالم إبراهيم ميلاد ملقب بـ”البيدجا” من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وهنأت السفارة، وزارة الداخلية الليبية بإلقائها القبض على “البيدجا” تنفيذا لقرارات القضاء الليبي ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة.

وقال السفارة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس الأربعاء، إن محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضرورية في ليبيا وفي العالم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس أن مديرية أمن طرابلس تمكنت من ضبط عبدالرحمن البيدجا وإبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مؤكدة أن البحث لازال جاريا لضبط وإحضار باقي المتهمين.

وقالت الوزارة، إن ذلك جاء بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحق البيدجا وصدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن وذلك لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

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