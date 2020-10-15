اليونيسف تستكمل صيانة 8 مدارس ببلدية سبها

أعلنت منظمة اليونيسف، استكمالها، صيانة 8 مدارس في مدينة سبها، من خلال برنامج بلديتي وبدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

وأوضح مراقب التعليم ببلدية سبها، النعاس مفتاح، في حديثه للمنظمة: “هذا العام استلمنا 8 مدارس تمت صيانتها من قبل منظمة اليونيسف والتي من شأنها المساهمة في مساعدة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في العودة الى المدارس واستقبال العام الدراسي ببهجة”

وأشارت اليونيسف، أن من بين المدارس التي تمت صيانتها، مدرسة الجمهورية بمدينة سبها.

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