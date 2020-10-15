الثني يتابع سير عمل وزارة الصحة وملف المرضى بالخارج

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، مستجدات الوضع الصحي في ليبيا، متابعا سير عمل وزارة الصحة، خلال اجتماع عقده مع وزيرها الدكتور سعد عقوب.
وناقش الثني، خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الوزير مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، إضافة إلى مناقشة عمل وزارة الصحة في المنافذ البرية والجوية خاصة بعد استئناف حركة الملاحة الجوية خلال الأيام المقبلة.
وأكد وزير الصحة، أن المعامل الطبية التي ستعمل على أخذ العينات للتأكد من الخلو من الإصابة من فيروس كورونا، بالمنافذ.
كما تطرق الاجتماع، ٕلى سير علاج مرضى الأورام، خاصة فيما يتعلق بزراعة النخاع العظمي للأطفال بالمملكة الأدرنية.
وتدارس الاجتماع، بعض المشروعات الخاصة بالقطاع المزمع تنفيذها قبل نهاية العام.
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