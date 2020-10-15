الثني يتابع سير عمل وزارة الصحة وملف المرضى بالخارج

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، مستجدات الوضع الصحي في ليبيا، متابعا سير عمل وزارة الصحة، خلال اجتماع عقده مع وزيرها الدكتور سعد عقوب.

وناقش الثني، خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، الوزير مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، إضافة إلى مناقشة عمل وزارة الصحة في المنافذ البرية والجوية خاصة بعد استئناف حركة الملاحة الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير الصحة، أن المعامل الطبية التي ستعمل على أخذ العينات للتأكد من الخلو من الإصابة من فيروس كورونا، بالمنافذ.

كما تطرق الاجتماع، ٕلى سير علاج مرضى الأورام، خاصة فيما يتعلق بزراعة النخاع العظمي للأطفال بالمملكة الأدرنية.

وتدارس الاجتماع، بعض المشروعات الخاصة بالقطاع المزمع تنفيذها قبل نهاية العام.

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