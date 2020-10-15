داخلية الوفاق تعلن بدء مشروع تدريبي لتطوير جهاز مكافحة الهجرة

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، بدء برنامج تدريبي وبالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، ضمن إطار تطوير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وإحلال التقنيات الحديثة في عمليات تسجيل بيانات المهاجرين.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يشمل دورات تدريب مسؤولي ومشغلي نظام تسجيل بيانات المهاجرين لما يقرب من 120 عضو من أعضاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتجهيزا لإنشاء قاعدة بيانات لحصر وإدارة شؤون المهاجرين في مراكز الإيواء.

وأشارت وزارة الداخلية، أن البرنامج هو جزء من خطة شاملة لتوفير قواعد بيانات متطورة عالية المعايير، ستعمل على رفع مستوى خدمة المهاجرين وتسهيل شؤون حصرهم وتقييم أوضاعهم وضبط قيوداتهم.

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