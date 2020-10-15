رئيس جهاز الشرطة الزراعية يتفقد المرافق التابعة للجهاز

قام رئيس جهاز الشرطة الزراعية، العميد عبدالباسط سلامة، رفقة نائبه، بجولة تفقدية إلى فرع الشرطة الزراعية ومركز الشرطة الزراعية بتاجوراء للوقوف علي احتياجاتهما لسير العمل.

وشملت الجولة، زيارة للمركز الفرعي للبحوث الزراعية والحيوانية بالمنطقة الغربية، التقي خلالها رئيس الجهاز، بمدير المركز الدكتور فوزي بشينة، ونوقش خلال اللقاء التعديات على المقرات الإدارية التابعة للمركز.

كما قام رئيس الجهاز، بجولة لمنطقة القره بوللي، التقى خلالها برئيس مركز الشرطة الزراعية القره بوللي، والقيام بجولة أخرى داخل المقر الحالي للمركز وإمكانية توفير مقر مناسب للمركز.

وعقد رئيس جهاز الشرطة الزراعية، اجتماعا مع عميد بلدية القره بوللي حسين الغنيمي، لمناقشة إمكانية توفير مقر لمركز الشرطة الزراعية القره بوللي.

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