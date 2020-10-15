لودريان يزور الجزائر اليوم لبحث الأوضاع في ليبيا ومالي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن زيارة مرتقبة اليوم الخميس، للوزير جان إيف لودريان، إلى الجزائر، لاستعراض العلاقات الثنائية، وبحث الأزمات الإقليمية وخصوصا في ليبيا، كما ورد في جدول أعمال الوزير الأسبوعي، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها: “بالإضافة إلى المحادثات التي سيجريها مع نظيره الجزائري، سيحظى رئيس الدبلوماسية الفرنسية باستقبال من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد”

وستكون زيارة وزير الخارجية الفرنسي، للجزائر، هي الثالثة منذ انتخاب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

كما ستشمل زيارة لودريان، للجزائر، المباحثات لـ “تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في الصحراء الغربية وملف مالي والوضع في منطقة الساحل وكذلك الأزمة في ليبيا التي ستكون تسويتها في صلب المحادثات بين الطرفين”.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي، إلى تنظيم اجتماع للدول المجاورة لليبيا. ويتوقع أن يزور هذه البلدان قريبا.

وكان لودريان، قد صرّح في الجمعية الوطنية الفرنسية في السابع من أكتوبر الجاري بقوله: “لدينا قنوات نقاش تاريخية وأفكر في تونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر وكذلك السودان قليلا للتمكن من تنظيم اجتماع لجيران ليبيا يمكن أن يواكب العملية المسماة عملية برلين”.

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