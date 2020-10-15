تبون يحذر من خطورة الوضع في ليبيا على شمال إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

حذر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، من خطورة وتداعيات الأوضاع الأمنية في ليبيا على كافة دول المنطقة والمتوسط، ومن خطورة تكرار التجربة السورية والصومالية في شمال إفريقيا.

وقال تبون، في كلمة له نشرتها الرئاسة الجزائرية أمس الأربعاء، إن كل الحلول التي قدمت للأزمة الليبية خلال السنوات التسع الماضية بعد انهيار البلاد ومؤسساتها، كانت “مجتزأة”، وفق تعبيره.

ووصف تبون، ليبيا مثل “الجسد الذي تفشى فيه مرض السرطان ويعالج بالمهدئات”، مشيرا إلى أن “نداء الجزائر بدأ يسمع لدى الكبار، وهو الرجوع إلى الشرعية الشعبية”.

وأكد تبون، أن التهديدات ما زالت موجودة في ليبيا، قائلا: “تحدثنا عنها صراحة في مؤتمر برلين، إنه إذا لم يوجد حل توافقي شعبي في ليبيا، فإن المنطقة تتجه لكارثة تشبه كارثة سوريا”.

وأشار الرئيس الجزائري، إلى أن الصراع في ليبيا بين القوى الكبرى، وأن القوى نفسها هي التي تتصارع في سوريا، مضيفا أن “أي انزلاق بين الليبيين والقبائل الليبية جدير بأن يحول ليبيا إلى صومال جديد على أبواب البحر المتوسط”.

وشدد عبدالمجيد تبون، على ضرورة الإسراع في إطفاء النار في ليبيا ووقف النزيف عن طريق انتخابات تشريعية يشارك فيها كل الشعب الليبي، على حد قوله.

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